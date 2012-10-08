Азаров уверен, что стрелка из "Каравана" найдут

{1-}

Премьер-министр Украины Николай Азаров не сомневается, что убийцу трех охранников в столичном ТРЦ "Караван" (Киев) обязательно найдут и привлекут к ответственности.

Об этом он заявил 8 октября в ходе прямой линии с читателями газеты "Комсомольская правда в Украине" в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ясно одно, что он будет найден, а те, кто ему помогают, будут наказаны и привлечены к ответственности", – сказал он.

В то же время премьер подчеркнул, что тем, кто предоставит достоверную информацию о местонахождении преступника, "будут благодарны органы внутренних дел и вся страна".

"То, что мы имеем дело с этим бывшим боксером-отморозком, это совершенно очевидно. Локализировать и изолировать – это та задача, которую поставили Президент и правительство перед МВД", – подчеркнул Азаров.

Как ранее писал Главред, 26 сентября охранник ТРЦ "Караван" на ул. Луговой в Киеве заметил, что один из посетителей похитил товар, после чего последнему было предложено проследовать в комнату охраны. Там злоумышленник открыл огонь, убив на месте троих охранников, четвертого тяжело ранил, а затем скрылся.

Оболонский райотдел столичной милиции возбудил уголовное дело. Ориентировки на преступника разосланы в Россию и Белоруссию.

За информацию, которая поможет в розыске злоумышленника, обещано денежное вознаграждение в сумме 100 тыс грн.

5 октября министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что убийцей охранников в ТРЦ "Караван" (Киев) является уроженец Львовской области 1974 года рождения по имени Ярослав Мазурок, который ранее работал в частных охранных структурах.

Новости по теме:

Азаров проведал Броневого в больнице и пригласил его на гастроли

Азаров пошутил про ящик водки

Убийство в "Караване": новые фото стрелка и подробности розыска

Милиция до сих пор не знает местонахождения стрелка из «Каравана»

Блогеры сравнили фото стрелка из «Каравана» и Мазурка – сходство 100%