Здоровье позволяет Луценко сидеть за решеткой - тюремщики

{1-} Состояние здоровья Юрия Луценко позволяет ему отбывать срок заключения, назначенный судом.

Об этом сообщили в Государственной пенитенциарной службе.

Кроме того, в течение недели запланировано проведение дополнительного обследования состояния здоровья Юрия Луценко, согласно рекомендаций медкомиссии, которая осмотрела экс-министра в колонии 2 октября.

На сегодняшний день состояние здоровья Луценко медики оценивают как удовлетворительное – он находится под постоянным наблюдением медперсонала исправительной колонии.

Отдельно тюремщики сообщили, что заключения врачей не дают руководству колонии юридических и медицинских оснований для рассмотрения вопроса об освобождении Луценко от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Напомним, как сообщал «Главред», 5 октября партия «Народная самооборона» обнародовала заключение врачей о состоянии здоровья Луценко. Отдельно в партии заявили , что лечение экс-министра не ведется.

В партии напомнили, что врачи приехали в колонию вместе с омбудсменом Валерией Лутковской, которая высказала обеспокоенность по поводу информации об ухудшении самочувствия Луценко.

В состав комиссии входили ведущие специалисты по терапии, неврологии, гастроэнтерологии и кардиологии.

После осмотра специалистами было рекомендовано, кроме медикаментозного лечения, пройти дообследование в плановом порядке.

Фото: tsn.ua

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