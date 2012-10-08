Азаров хранит свои сбережения в гривне: процент выше

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Премьер-министр Николай Азаров заявил, что хранит свои сбережения в национальной валюте.

«Я хранил и храню свои сбережения в гривне, поскольку вклады в гривне имеют самые высокие проценты. Они на порядок выше, чем инфляция», - передает УНИАН слова Азарова.

Глава правительства также подчеркнул, что курс останется стабильным после выборов в Верховную Раду.

Валютные резервы в Украине вполне стабильны, заверил Азаров и добавил, что в Украине плюсовое внешнеторговое сальдо, «хоть и небольшое» - заметил премьер.

Азаров заявил, что правительство собирается уменьшить потребление дорогого газа, в Украине действуют программы импортозамещения а также повышения внутреннего производства.

Украинцы должны быть спокойны в отношении вопроса стабильности гривны, тарифов и цен – заявил Азаров и акцентировал, что государство ее обеспечит.

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По словам премьера, главная задача заключается в обеспечении стабильности для экономики и украинского бизнеса. Кабинет министров занимается программами, которые бы позволили обеспечить рост экономики, что позволит сохранить на нынешнем уровне покупательную способность украинцев.

Ранее «Главред» сообщал, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало замедление роста внутреннего валового продукта Украины с 5,2% в 2011 году до 0,5% в 2012 году, а также слабый рост в 3,1% в 2013 году.

В рейтинговом агентстве отметили, что мировые макроэкономические тенденции в значительной мере влияют на темпы роста кредитования в стране, наряду с отдельными административными решениями Нацбанка, которые в большей степени носят тактический, краткосрочный характер.

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