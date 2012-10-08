На выборах свои голоса могут продать 11% избирателей

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На будущих выборах в Раду готовы продать свои голоса 11,5% избирателей. Ни при каких обстоятельствах не станут торговать голосами 83% граждан.

Таковы результаты исследования Фонда «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии с 18 сентября по 4 октября, передает «Украинская правда».

Отметим, что в апреле 2012 года избирателей, которые не собирались продавать свои голоса, было намного меньше – 73%.

Сейчас готовы продать свой голос за любую сумму 1,5% избирателей, еще 5% готовы к продаже, если сумма будет их устраивать, и еще 5% – если заплатит тот кандидат или партия, за которую они собирались голосовать в любом случае.

При этом люди, которые оказались готовы продать свой голос за деньги, чаще всего не могли определить, за какую именно сумму.

Однозначно осуждают продажу голосов 53% граждан, еще 32% респондентов в целом относятся к этому негативно, но с пониманием – «разные у людей бывают ситуации», а 10% относятся к продаже голосов позитивно, как к «возможности для людей что-нибудь заработать».

При этом чем младше респонденты, тем больше среди них готовых продать голос (16% среди самых молодых, в возрасте до 30 лет, и 8% среди самых старых, в возрасте более 60 лет) и тем дороже они склонны ожидать за свой голос (более 500 гривен – 32% среди молодых, готовых продать свой голос и 15% среди самых старых).

Почти 10% населения отметили, что на их округах кандидаты раздавали продуктовые пайки и другие подарки. Особенно выделяется столица, где 40% киевлян отметили, что такие «подарки» от кандидатов имели место.

Относятся к этому позитивно и готовы проголосовать за такого кандидата 5,5% населения (больше всего среди Партии регионов – 9%), еще 32% относятся к этому нейтрально – помощь примут, но на их голосование это не повлияет.

Однако 53% респондентов относятся к подобной «помощи» негативно, расценивая это как подкуп. Эти избиратели и помощь не возьмут, и за этого кандидата не будут голосовать.

Всего в исследовании приняли участие 2043 респондента. Погрешность выборки не превышает 2.2%.

фото: pravda.com.ua , chitay.net

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