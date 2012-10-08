Обнародованы биография и адрес стрелка из «Каравана»

{1-} Милиция обнародовала биографию и личные данные Ярослава Мазурка, подозреваемого в расстреле охранников «Каравана».

Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ.

Как отмечается в биографии, Мазурок родился 13 июня 1974 года в городе Камянка-Бузька, Львовской области. По национальности – украинец.

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Детстве провел в родном городе, в доме своих родителей. В школе, с 1981 по 1989 год, Ярослав был физически развитым юношей, вел здоровый образ жизни, активно занимался боксом. После окончания школы проходил службу Узбекистане.

В середине 90-х годов Мазурок опосредованно был причастен к деятельности одной из местных организованных преступных группировок. Уже тогда к нему проявляли интерес работники милиции.

Тогда же, утверждают в МВД, Ярослав попал под влияние местного предпринимателя Марченко Юрия Александровича, который свою коммерческую деятельность развивал на средства, полученные незаконным путем, и вкладывал их в деятельность коммерческих структур, которые функционировали в Киеве.

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В конце 90-х годов Марченко переехал жить в столицу, вместе с ним приехал Мазурок, который был его телохранителем или работал в охране одной из коммерческих структур Марченко, и неплохо зарабатывал.

При этом Мазурок так и не приобрел своей квартиры, проживая у родителей жены в Киеве – в двухкомнатной квартире. Отдельно в милиции подчеркнули, что подозреваемый участвовал в деятельности предпринимателя, который «начал свой бизнес на деньги, полученные преступным путем».

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В ориентировке также указаны паспортные данные разыскиваемого и описаны его личные характеристики.

Как сообщал «Главред», 26 сентября покупатель ТРЦ «Караван», уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников супермаркета и скрылся.

Фото: tsn.ua, news.liga.net

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