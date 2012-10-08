На заводе Винницы 1000 человек эвакуировали из-за «минирования»

{1-} В Виннице из-за сообщения о минировании завода «Аналог» было эвакуировано более тысячи человек.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНИАН.
В милиции уточнили, что в 11:30 поступил звонок с сообщением о минировании завода «Аналог», который производит аттракционы.
На место сразу же прибыли сотрудники милиции, МЧС, и скорой помощи.
Из завода было эвакуировано более 1000 человек.
Около полусотни автомобилей, которые находились на парковке «Аналога», отогнали на безопасное расстояние.
Взрывотехники провели в течение двух часов обследовали все помещения завода, в поисках взрывчатки участвовали также служебные собаки.
Обследовав все помещения завода, специалисты не нашли ничего опасного.
По факту ложного сообщения о минировании было возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».
Устанавливается личность «минера» и сумма ущерба, причиненного спасательным службам.
Как установили работники милиции, человек звонил из таксофона, расположенного на трамвайной остановке неподалеку от завода.
За ложное сообщение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
Фото: analog.vinnica.ua
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