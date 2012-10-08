Одесский митрополит: Путин - вождь масштаба Минина и Пожарского

{1-} Глава Одесской епархии Украинской православной церкви митрополит Агафангел назвал Путина вождем, по масштабам сопоставимым с Мининым и Пожарским.

Об этом говорится в письме-поздравлении Путину в честь его 60-летия, размещенном на официальном сайте Одесской епархии.

Митрополит уверен, что миссия Путина сопоставима с историческими деяниями Минина и Пожарского, которые подняли Московское царство на борьбу с иностранными захватчиками.

Также отмечены заслуги Путина по «предотвращению дальнейшего распада Российского государства, пресечению разгула терроризма, поднятию из руин разрушенной экономики», одесский митрополит акцентировал, что вместе с российским народом видит в его лице «вождя, подвижнические труды которого по значению в ее судьбе сопоставимы с деяниями Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, 400-летие подвига которых все мы молитвенно чтим в этом году».

Митрополит Агафангел также подчеркнул важность усилий Путина «по преодолению трагических последствий распада союзного государства», благодаря чему «крепнут государственные и народные связи в рамках Содружества Независимых Государств, созданы эффективные инструменты реинтеграции братских народов – Таможенный союз и единое экономическое пространство».

Агафангел высказал уверенность, что президенту России удастся закончить «новое благое начинание, также инициированное вами – построение Евразийского Союза, обновленной формы единства наших народов, соответствующей вызовам XXI века».

«Все эти процессы невозможно представить без Вашей великой личности», - говорится в письме митрополита.

Напомним, как сообщал "Главред", авторитетный журнал Forbes назвал президента России самым неприятным человеком в мире и сравнил его со Сталиным, причем в пользу Сталина.

фото: novostey.com

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Forbes назвал Путина самым неприятным человеком мира и сравнил со Сталиным