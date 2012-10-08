Ливень парализовал Кировоград: на улицах тонут машины

После сильного ливня Кировоград парализован – улицы затоплены водой.

Об этом сообщает группа «Типичный Кировоград».

Дождь сегодня, 8 октября, шел несколько часов. Канализация не справилась с потоками воды, и в результате город был парализован – возник транспортный коллапс, в городе – множество пробок.

Маршрутки плавают по окна в воде, в огромных лужах тонут автомобили. В городе не работают светофоры, в квартирах многих районов нет света.

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На Коммунистическом проспекте автомобиль провалился под землю, во многих местах по всему городу видны провалы на дорогах.

По городу курсируют машины МЧС.

Как сообщил один из пользователей группы, во время дождя ему пришлось полтора часа ждать маршрутку.

фото, видео: Типичный Кировоград

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