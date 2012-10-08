Российская армия впервые за долгое время начала бои на Кавказе

8 октября 2012, 19:00

{1-} Подразделения российской армии впервые после долгого перерыва подключаются к проведению контртеррористических операций (КТО) по уничтожению бандформирований на Северном Кавказе с октября этого года.

Такое решение принято Национальный антитеррористический комитет и федеральным оперативным штабом, передает «Интерфакс».

Отметим, что в последние годы Россия вела борьбу с боевиками силами спецслужб и МВД.

Как сообщил источник в МВД, среди военных уже есть первые погибшие – в ходе операции по уничтожению группы боевиков в Дагестане и в Ингушетии были убиты четверо контрактников, несколько человек получили ранения.

Источник объяснил неудачи армейских подразделений шаблонностью действий во время проведения КТО.

Ранее стало известно, что усиленные батальоны российских военных будут задействованы в КТО на Северном Кавказе, поскольку МВД в последнее время несет значительные потери.

«С терроризмом идет настоящая война. Она на то и война, что влечет потери с обеих сторон, и со стороны террористов, и со стороны наших вооруженных сил. Я думаю, что без потерь не обходится никто», - заявил вице-президент Международной ассоциации ветеранов «Альфа» Алексей Филатов.

 Напомним, в 1999 году режим КТО на территории Чечни был объявлен после серии рейдов на территорию Дагестана отрядов полевых командиров под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба.

На протяжении восьми лет вооруженные силы РФ участвовали в боевых действиях на Северном Кавказе.

В 2006 году армейские подразделения после разгрома основных сил боевиков и их руководящих структур были выведены с Северного Кавказа в места постоянной дислокации. Руководство Объединенной группировкой перешло к командованию МВД.

С 2000 года в Чечне оставалась 42-я мотострелковая дивизия численностью более 15 тысяч человек.

В 2009 году части этого крупнейшего соединения были расформированы и на их основе созданы три отдельных мотострелковых бригады численность около 10 тысяч человек, которые сейчас находятся в Чечне.

На постоянной основе в Чечне также находится 46-я отдельная бригада оперативного назначения Внутренних войск МВД России.

В то же время, по мнению экспертов, решать проблему активизации боевиков в регионе нужно не привлечением армии к спецоперациям, а исключительно гуманитарными методами – последовательно разбираясь в запутанных религиозных, социальных и экономических сложностях.

Фото: vesti.ru

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