{1-} В Луганске двое охранников супермаркета насмерть забили мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает «Интерфакс-Украина».

В милиции уточнили, что инцидент произошел за пределами магазина поздно вечером. При этом убитый не был покупателем супермаркета.

Оба охранника задержаны, ведется следствие.

«Двух сотрудников охраны, которые сдали смену и ушли из магазина, позвал на помощь ночной охранник. Он сообщил им, что неизвестный возле магазина снимает сетку-рабицу», - сообщили в МВД.

По данным милиции, охранники сильно избили мужчину.

«Мужчины 23 и 33 лет (охранники – прим.ред.) вернулись к супермаркету и избили этого человека. Утром мужчина 40 лет был найден мертвым», - сообщили в пресс-службе.

Против охранников возбуждено уголовное дело по статье «умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть».

Следствие по делу продолжается. Меру пресечения задержанным определит суд.

Напомним, как сообщал «Главред», в киевском супермаркете «Караван» посетитель, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся.

фото: tumix.ru

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