Брат Ющенко раздавал избирателям колбасу и гречку

Кандидат в депутаты Петр Ющенко раздавал избирателям округа № 161 в Сумской области продовольственные пайки.
Об этом сообщает buryn.at.ua.
Раздача продуктов состоялась 6 октября в городе Бурын, Сумской области. Продукты передавались под рассказы о достижениях Виктора Ющенко на посту президента из громкоговорителей, песен Святослава Вакарчука и Стаса Михайлова.
В пакетах с логотипом партии «Наша Украина» находилась колбаса, банка шпрот, сардин, бутылка подсолнечного масла, пачка печенья, килограммовые пачки макарон, муки, риса, гречки и сахара, пачка чая и кофе, сгущенное молоко а также банка зеленого горошка.
Себестоимость пайка по местным ценам составляет около 120 гривен.
Также Ющенко выступил в местном клубе по случаю Дня учителя.
Фото, видео: buryn.at.ua
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