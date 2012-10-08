Pussy Riot в СИЗО читают Forbes и ждут адвокатов: опубликовано видео

{1-} В Интернете появились видеоролики из женского СИЗО, в котором содержатся участницы панк-группы Pussy Riot.

Видео было опубликовано изданием The New Times, в котором заявили, что ролик оказался в распоряжении журналистов совершенно неожиданно.

Отметим, что на видео запечатлен фрагмент беседы, который не имеет логического начала и конца. На первом ролике, сделанном камерой мобильного телефона, Надежда Толоконникова отвечает на некоторые вопросы.

В частности, ее собеседница напоминает слова одного из правозащитников, который отметил, что своей просьбой оставить их в СИЗО участницы группы Pussy Riot нарушили тюремную заповедь «не верь, не бойся, не проси».

Из-за этого они могут попасть в зависимость от администрации и вызвать неприятие себя другими заключенными. На это Толоконникова ответила, что она ничего не читала по этому поводу, не живет по «воровским понятиям» и вообще «не в курсе».

В то же время, девушка опровергла наличие жалоб на содержание.

По ее словам, еды ей вполне хватает. На видео заметно, что под полотенцем лежат два пакета молока.

На втором видеоролике Мария Алехина посетовала, что деньги из бюджета тратятся «на что хочется», в то время как по телевидению постоянно показывают, что где-то рушатся дома, обваливаются дороги, и тому подобное.

По ее словам, она очень ждет возвращения адвокатов – они рассказывают о новостях и делают прогнозы. Девушка заявила, что хотела бы присутствовать на рассмотрении ее кассационной жалобы лично, а не на видеоконференции.

На вопрос о негативных последствиях просьбы оставить ее в отряде хозобслуги Алехина также заявляет, что не видит в этом ничего плохого, а желания сотрудничать с администрацией у нее нет.

Напомним, 1 октября в городском суде Москвы началось рассмотрение кассационнонной жалобы на приговор 17 августа, которым Мария Алехина, Екатерина Самуцевич и Надежда Толоконникова из группы Pussy Riot были признаны виновными в хулиганстве и осуждены на два года колонии.

Фото: vesti.ru

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