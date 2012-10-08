Янукович перенес визит в Кировоград из-за шторма

{1-} Президент Украины Виктор Янукович перенес свою рабочую поездку в Кировоградскую область из-за погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Решение о переносе поездки Янукович принял после соответствующего обращения главы областной администрации Кировограда Сергея Ларина.

Последствия стихии, в частности, делают невозможным проведение всех мероприятий, запланированных во время рабочей поездки главы государства.

Ливень парализовал Кировоград: на улицах тонут машины

Отметим, что во время рабочей поездки была запланировано совещание Президента с административно-хозяйственным активом области.

Янукович поручил обеспечить преодоление последствий стихийного бедствия, и, в частности, проконтролировать функционирование всех заведений, учреждений и хозяйственных инфраструктур.

Как сообщал «Главред», сегодня, 8 октября, канализационные стоки не справились с последствиями мощного ливня в Кировограде, город был парализован огромными пробками.

Фото: president.gov.ua

Новости по теме:

Одессу затопил ливень: по улицам плавают машины. ФОТО, ВИДЕО

Киевлян из-за ливней эвакуируют на лодках: опубликованы фото

Десятки домов одесситов затоплены фекалиями

Три района Киева могут уйти под воду