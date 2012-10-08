Стрелок из "Каравана" в молодости избил девушку и прятался в кукурузе

{1-} В школьные годы подозреваемый в расстреле охранников «Каравана» Ярослав Мазурок избил девушку и угрожал ей расправой.

Об этом сообщает ТСН.

Женщина по имени Ульяна в телефонном разговоре сообщила, что знает Мазурка – в школьные годы у него был вспыльчивый характер.

«Нам было по 16 лет. Мы спросили его что-то о школе, его это разозлило. Он ни с того ни с сего ударил кулаком в лицо, попал в губы, выбил зубы, начал бросаться. Мы начали его оттаскивать. Это был такой ужас», - рассказала Ульяна и отметила, что до сих пор боится расправы.

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По ее словам, свидетели того инцидента хотели пойти к его родителям и пожаловаться, однако Ярослав их запугал.

«Возле него был такой огород с кукурузой, он там засел. Он знал, что мы можем прийти к его родителям. Он засел, и мы шли, он нас так напугал, он вылез с ножом, чем-то махал перед нами. Мы так перепугались, что вообще уже никому ничего не говорили, мы боялись даже заявить в милицию», - заявила она.

В то же время отметим, что девушку по имени Ульяна никто из опрошенных одноклассников вспомнить не смог. Также знакомые Мазурка не подтвердили, был ли на самом деле такой случай.

С другой стороны, один из близких друзей Ярослава рассказал, что Мазурок приходил к нему в гости, одетый в ту же куртку, что и убийца из «Каравана».

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При этом покупка хлеба с молоком – тоже очень примечательный нюанс, Мазурок всегда покупал что-нибудь молочное после тренировок, а спортом он занимался всю жизнь.

Знакомая подозреваемого из его родного города, Иванна Ханас, отметила изменения внешности Ярослава. По ее словам, он сильно похудел и был очень похож на фото стрелка из «Каравана».

«Да, как будто он, но в душе не верится», - сказала Ханас и припомнила, что недавно Мазурок приезжал в Камянка-Бузьку и заходил к ней в гости.

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«Он у нас примерно три недели назад, когда он был в городе, приезжал к маме, он у нас был в гостях. Мы говорили о детях. У меня двое детей, у него дочь. Я спрашивала, как его жена, как его дочь. У нас есть попугай, у него тоже есть попугай – мы говорили о попугаях. Мы говорили об отдыхе», - рассказала она.

Кроме того, Иванна добавила, что в последнее время, по словам Мазурка, он нигде не работал.

Одноклассница Мазурка назвала его хорошим соседом – родительские дома Надежды и Ярослава находились рядом. Ее муж учился с Ярославом в параллельном классе. Они вместе занимались боксом, а свою дружбу сохранили и по сей день, заверила женщина.

Фото, видео: tsn.ua

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