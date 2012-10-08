На Харьковщине у отравившихся детей нашли дизентерию

{1-} У детей, госпитализированных в городе Богодухов, Харьковской области, с признаками острой кишечной инфекции, анализы подтвердили дизентерию.
Об этом заявил вице-губернатор Игорь Шурма, сообщает «Харьков.Комментарии».
По его словам, в ближайшие дни ожидаются анализы еще 10 заболевших.
Также он заверил, что на сегодняшний день зарегистрировано 36 случаев острой кишечной инфекции. Из них 23 человека, в том числе 20 детей, госпитализированы. Еще 13 проходят амбулаторное лечение.
Шурма подчеркнул, что тяжелых больных нет, все они – в состоянии средней степени тяжести. Контакты заболевших выявлены и все, кто мог заразиться, предупреждены.
Также чиновник заверил, что ситуация контролируемая. По его мнению, такого большого количества заболевших, как в первые дни, уже не будет.
Вместе с тем вице-губернатор пока не стал озвучивать возможные причины заболевания, заявив, что необходимо дождаться результатов всех анализов.
Все пострадавшие были госпитализированы в период с 5 по 7 октября. Они связывают возникновение заболевания с питанием, которое они получили в столовой Богодуховской гимназии № 1.
Фото: ТСН
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