В уголовном мире заверили: стрелок из "Каравана" уже за границей - СМИ

{1-} Представители криминальных кругов сообщили работникам уголовного розыска, что стрелок из «Каравана» Ярослав Мазурок находится за границей. Об этом, ссылаясь на источник в МВД, передает «Сегодня».

Напомним, как сообщал «Главред», 7 октября в киевской милиции сообщили, что Мазурка засекли в столице и готовится операция по его задержанию.

По данным источника в МВД, «серьезные люди из криминалитета» позвонили оперативникам уголовного розыска и заявили, что Мазурок уже за границей.

Источник отметил, что в последнее время милиция серьезно «щемит» криминальный мир, требуя напрячь все связи и выдать убийцу.

При этом он заверил, что такой прессинг на криминал оперативники МВД проводят каждый раз, когда надо раскрыть резонансное дело, которое находится на высоком контроле.

В этой связи вспоминают случай, когда несколько лет назад угнали «Мерседес» премьер-министра – в кабинет генералу МВД тогда «пригласили» руководителей столичных преступных группировок и предложили найти похищенное, иначе будет порушен весь криминальный бизнес.

Через несколько часов последовал анонимный звонок с адресом: «Мерседес» нашли в селе под Киевом в сарае, и прессинг на криминал прекратился.

Мазурка же пока вычислить даже бандиты не могут.

Фото: tsn.ua

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