В Украине резко подорожают автомобильные номера

{1-} В конце сентября МВД подписало договор о закупке 313,38 тысяч номерных знаков для транспортных средств на общую сумму 38,99475 млн гривен.

По условиям закупки, цена за номер для частного автомобиля составила 135 гривен, передают «Комментарии».

Стоимость номера для прицепа составила 67,5 гривен, мотоцикла – 52,2, мопеда - 18,6 гривен (все цены - за одну штуку номерного знака, с учетом НДС).

Напомним, что в июле представитель МРЭО ГАИ Александр Демянко заявил, что в следующем году стоимость комплекта номерных знаков будет составлять 80 гривен.

Однако, учитывая цену закупки, автолюбителям придется выложить сумму, почти в 3,5 раза большую – 270 гривен за комплект.

Напомним, 27 июня 2012 года Кабмин принял постановление, которым предусмотрены: отмена обязательного техосмотра во время государственной регистрации или снятия с учета, сохранение номерного знака за транспортным средством при перерегистрации его на другого собственника в пределах одного региона.

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