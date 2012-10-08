Стрелка из "Каравана" засекли в разных городах Украины

{1-} Человека, похожего на стрелка из «Каравана» Ярослава Мазурка, за последние дни видели в разных городах Украины.

Об этом сообщает ТСН.

В милицию с сообщениями о том, что видели убийцу, звонили люди из разных городов. В то же время представители МВД до сих пор не знают, скрывается подозреваемый.

Следователи уверены, что стрелок по-прежнему находится в Украине. При этом в уголовном розыске считают, что подозреваемый не сидит на одном месте, а постоянно меняет свое укрытие.

«Велика вероятность того, что этот человек находится на территории Украины. Поэтому время от времени в милицию поступают сообщения, что где-то его видели или в транспорте, или в каком-то городке», - заявил глава пресс-службы МВД Владимир Полищук.

По его словам, киллеру проще всего скрываться в больших городах – Киеве или Харькове.

«Он перемещался, переезжал определенным маршрутным транспортом из одного города в другой. Легче скрыться в толпе, в мегаполисах – в Киеве или Харькове», - уверен Полищук.

Напомним, как сообщал «Главред», 26 сентября покупатель ТРЦ «Караван», уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся.

В то же время, издание «Сегодня», ссылаясь на источники в МВД, сообщило, что представители криминалитета, недовольные усиленным прессингом милиции, сообщили следствию, что Ярослав Мазурок находится за границей.

Фото, видео: tsn.ua

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