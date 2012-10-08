Азаров пообещал, что доллар прыгать не будет

{1-} Стабильный курс гривны сохранится и после выборов, а доллар «никуда не прыгнет»

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, передает УНИАН.

«Доллар не прыгнет никуда. Заложена стабильность курса, и эта стабильность определяется, прежде всего, валютными резервами Национального банка, а они у нас стабильны. Они определяются тем, что страна больше получает валюты или больше теряет», — заявил глава Кабмина.

По его словам, в стране – положительный баланс внешней торговли, и поэтому гривна останется стабильной

«У нас плюсовое сальдо, оно небольшое, но плюсовое», — подчеркнул Азаров.

Как сообщал «Главред», свои личные сбережения Азаров хранит в гривне.

«Я хранил и храню свои сбережения в гривне, поскольку вклады в гривне имеют самые высокие проценты, они на порядок выше, чем инфляция», — заверил премьер.

Также отметим, что золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5%.

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