Азаров пообещал, что доллар прыгать не будет

{1-} Стабильный курс гривны сохранится и после выборов, а доллар «никуда не прыгнет»
Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, передает УНИАН.
«Доллар не прыгнет никуда. Заложена стабильность курса, и эта стабильность определяется, прежде всего, валютными резервами Национального банка, а они у нас стабильны. Они определяются тем, что страна больше получает валюты или больше теряет», — заявил глава Кабмина.
По его словам, в стране – положительный баланс внешней торговли, и поэтому гривна останется стабильной
«У нас плюсовое сальдо, оно небольшое, но плюсовое», — подчеркнул Азаров.
Как сообщал «Главред», свои личные сбережения Азаров хранит в гривне.
«Я хранил и храню свои сбережения в гривне, поскольку вклады в гривне имеют самые высокие проценты, они на порядок выше, чем инфляция», — заверил премьер.
Также отметим, что золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5%.
Новости по теме:
Азаров назвал курс гривны на следующий год
В Украине предрекли резкий спад экономики
Когда и на сколько упадет гривна - валютный прогноз
Бюджет-2013: на сколько вырастут зарплаты и цены
Увеличение гарантий по вкладам повысит доверие к банковской системе