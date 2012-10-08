Бывший работодатель Мазурка рассказал о нем в милиции

{1-} Одним из последних мест работы подозреваемого в расстреле охранников «Каравана» Ярослава Мазурка был киевский завод «Квазар».

Стрелка по фотографии опознали местные старожилы, сообщает ТСН.

При этом бывшие коллеги Мазурка любую информацию о нем сообщают крайне неохотно, а если о чем-то рассказывают, то исключительно анонимно. Руководство завода все данные о бывшем сотруднике держит в секрете от СМИ.

Однако собственные источники подтвердили журналистам, что всю информацию, известную работодателям, они передали милиции.

Отметим, что разговоров о личности стрелка не избегают только его соседи по дому. Впрочем, ничего плохого о подозреваемом они сказать не могут, по их словам, Ярослав был вежливым, нормальным человеком.

«Здоровался – нормальный человек!», - уверяют соседи.

Того же мнения люди придерживаются и относительно его семьи. Говорят, что жена его спокойная женщина, а дочь – отличница в школе.

«Девочка у них нормальная, жена нормальная», - констатируют соседи и отказываются верить в вину Ярослава.

«Не похож, вот посмотрите! Я же его-то знаю! И он вот так с хлебом бы стоял?! Он никогда с хлебом не стоял бы. У него такой курточки не было! Он в джинсовой», - убеждает бабушка из соседней с Мазурком квартиры.

Напомним, как сообщал «Главред», 26 сентября покупатель ТРЦ «Караван», уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся.

В то же время, издание «Сегодня», ссылаясь на источники в МВД, сообщило, что представители криминалитета, недовольные усиленным прессингом милиции, сообщили следствию, что Ярослав Мазурок находится за границей.

Фото, видео: tsn.ua

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