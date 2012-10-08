Биография Мазурка оказалась в сети случайно - МВД

{1-}Подробная биография подозреваемого в убийстве трех охранников ТРЦ «Каравана» Ярослава Мазурка в интернете появилась в результате ошибки сотрудника милиция . Об этом сообщил руководитель пресс-службы МВД Владимир Полищук, этот документ был обнародован случайно.



По его словам, кто-то из работников пресс-службы крымской милиции совершил механическую ошибку и выложил на сайт биографию Мазурка, которая не предназначалась исключительно для сотрудников милиции, сообщают Комментарии.



Так, в документе, который указала «ЛигаБизнесИнформ», указан номер и серия паспорта подозреваемого и адрес его проживания. Также говорится, что в детстве «каравановский стрелок» «вел обычную жизнь, в целом, ничем не отличался от своих ровесников». В школьные годы он был «физически развит, активно занимался боксом». После школы служил в армии в Узбекской ССР.



Также в документе указано, что по некоторым предположениям, в середине 90-х годов Мазурок был причастен к деятельности одной из ОПГ Львовской области. Позже, он работал у предпринимателя Юрия Марченко, вместе с которым в конце 90-х годов приехал в Киев. Правоохранители предполагают, что Мазурок был либо личным телохранителем бизнесмена, либо работал в охране одной из фирм Марченко.



В Киеве Мазурок женился, у него родилась дочь. По информации правоохранителей, после того как пути Мазурка и Марченко разошлись, у подозреваемого начались финансовые трудности. Последние 10 лет Мазурок не имел стабильной работы. Долгое время он трудился охранником на разных предприятиях.



Также в документе отмечено, что Мазурок и его семья живут обособленно. С соседями дружеских отношений не поддерживают и не здороваются. Сам Мазурок характеризуется в документе как человек молчаливый, сдержанный и несколько суровый по отношению к близким и окружающим.

Как сообщал «Главред», 26 сентября покупатель ТРЦ «Караван», уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников супермаркета и скрылся.

Напомним, имя стрелка из «Каравана» министр внутренних дел Виталий Захарченко назвал в пятницу, 5 октября.

Он рассказал, что это Мазурок Ярослав, 1974 года рождения, работал в охранных структурах, является кандидатом в мастера спорта по боксу.

7 октября появилась информация о подготовке операции по задержанию Ярослава Мазурка, который подозревается в убийстве троих охранников в ТРЦ «Караван».

Фото: tsn.ua

Новости по теме:

Эксперты и свидетели заговорили о двойниках стрелка из «Каравана»

На стрелка из «Каравана» начала охоту «Альфа» - СМИ

Дочь стрелка из "Каравана" сбежала из дома - СМИ

Стрелок из "Каравана" мог уйти в Россию или Беларусь - СМИ