Тягнибок не намерен договариваться с Кличко

{1-}Лидер партии "Свобода " Олег Тягнибок заявил, что его политсила не ведет переговоров с партией Виталия Кличко относительно кандидатов на одномандатных округах и не собирается снимать своих кандидатов-мажоритарщиков в пользу "Удара", сообщает "Радио "Свобода".



"Я не имел никаких переговоров с Кличко", - отметил он.



В то же время политик заявил, что знает о переговорах с "Ударом" своих партнеров по объединенной оппозиции "Батькивщина".



"В принципе, если они определятся по кандидатам в мажоритарных округах, то ВО "Свобода" будет поддерживать по тем 190 округам, перешедших в результате распределения "Батькивщине", согласованных кандидатов", - сказал политик.



Он также сказал, что на остальных - 35 - одномандатных округах, где выдвинула своих кандидатов партия "Свобода", снимать их на пользу "Удара" не будут.



"У нас нет таких округов, где мы могли бы снимать кандидатов. Я несколько анализировал, у нас из 35 округов нет ни одного, где бы "Удар" мог претендовать на победу, а наши кандидаты - нет", - сообщил Тягнибок.



Напомним, выборы в Верховную Раду состоятся 28 октября 2012 года по смешанной пропорционально-мажоритарной системе: 225 депутатов избираются по спискам политических партий (барьер для прохождения в Раду - 5%), еще 225 - в мажоритарных округах.



Партия "Удар" и объединенная оппозиция договариваются о совместном выдвижении кандидатов в более чем 40 мажоритарных округах, где до сих пор конкурировали между собой представители обеих этих политических сил.

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