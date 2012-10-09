Милиция накупила резиновых дубинок и патронов на 15 миллионов

{1-}Министерство внутренних дел закупило патронов, резиновых дубинок и австрийских пистолетов для спецподразделений на сумму более 15 миллионов гривен.



В ходе открытых торгов МВД выбрало ряд акцептированных предложений на покупку, сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Вестник госзакупок".



ООО "ВП "Компания ДиСи" выбрана для поставки 5250 единиц резиновых палок на сумму 577,7 тысяч гривен. Поставка будет осуществляться в течение текущего года, но не позже 25 декабря 2012 года.



Также данная компания поставит 80 тысяч пистолетных патронов 9х19 на 182,4 тысяч гривен и 15 тысяч патронов 308 Win (7,62х51мм) на сумму 180,9 тысяч гривен.



ЧАО "Луганский патронный завод" предоставит 7,14 миллионов патронов для пистолета Макарова - 9х18ПМ на 14,14 миллионов гривен. Поставка боеприпасов должна произойти также не позднее 25 декабря.



Полк спецподразделения милиции охраны "Титан" УГСО при ГУ МВД Украины в Киеве покупает 27 австрийских пистолетов Глок-17 за 219,19 тысяч гривен.



Акцепт тендерного предложения получила госкорпорация по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт". Оружие будет поставляться в течение 2012 года.

Фото ru.tsn.ua

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