Победа Чавеса на выборах: венесуэльцы гуляли до ночи

{1-} Тысячи венесуэльцев, одетых в красное, вышли на улицы городов в знак поддержки переизбранного президента. Народные гуляния по случаю победы Уго Чавеса продолжались до глубокой ночи. Тысячи людей ликовали, танцевали и пели песни на улицах, взрывали петарды, запускали фейерверки. С утра Каракас опустел: несмотря на рабочий день, на улицах было мало людей и автомобилей.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Уго Чавес по предварительным данным, переизбранный накануне на пост главы государства еще на шесть лет, одержал убедительную победу в 22 из 24 штатов страны. Об этом сообщает в понедельник национальный избирательный совет Венесуэлы, передает РИА Новости.



Сопернику Чавеса, единому кандидату от оппозиции Энрике Каприлесу, удалось добиться победы только в штатах Тачира и Мерида. Наблюдатели отмечают, что даже в штате Миранда, где Каприлес долгое время был губернатором, ему удалось набрать 49,71% голосов, что на 0,05% меньше, чем у Чавеса.



По состоянию на утро понедельника, за Чавеса отдано 54,84% бюллетеней (более 7,8 миллиона голосов), за Каприлеса - 44,55% (почти 6,4 миллиона человек), подсчитано уже 94,19% голосов, что не дает возможности сторонникам Чавеса даже теоретически рассчитывать на какие-либо изменения общей ситуации с результатами выборов в этой южноамериканской стране.



Накануне с этим согласился и сам Каприлес, признав победу Чавеса.

Фото intelligencequarterly.com



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