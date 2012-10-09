Адвокат: если бы не фото, в милиции "назначили" бы убийцу из "Каравана"

{1-}Если бы не шумиха в СМИ и не была распространена фотография Ярослава Мазурка , которого подозревают в совершении тройного убийства в ТРЦ «Караван», милиция уже на следующий же день задержала бы «виновного» в преступления, которого сама и «назначила» бы. Такое мнение высказал вице-президент союза адвокатов Петр Бойко.



«Это преступление уже раскрыли б через час. Максимум – на следующий день. Но есть одно препятствие – фотография. Не было б фотографии, нашелся б уже «убийца», который подошел бы по всем параметрам», – сказал Бойко в эфире ТСН.



В качестве примера аналогичных действий милиции было приведено «дело Пологовского маньяка», когда невиновные люди были вынуждены оговорить себя из-за пыток в милиции.



По этому делу некоторые невиновные отсидели 7 лет, 10 лет, а есть и такие, кто даже умер в тюрьме.

Как сообщал «Главред», 26 сентября покупатель ТРЦ «Караван», уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников супермаркета и скрылся.

Напомним, имя стрелка из «Каравана» министр внутренних дел Виталий Захарченко назвал в пятницу, 5 октября.

Он рассказал, что это Мазурок Ярослав, 1974 года рождения, работал в охранных структурах, является кандидатом в мастера спорта по боксу.

7 октября появилась информация о подготовке операции по задержанию Ярослава Мазурка, который подозревается в убийстве троих охранников в ТРЦ «Караван».

Фото, видео: tsn.ua

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