Решение судьбы Тимошенко и Луценко отложено из-за беременности судьи

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Рассмотрение жалоб Юлии Тимошенко и Юрия Луценко в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) может затянуться из-за декретного отпуска судьи от Украины.

Анна Юдковская взяла отпуск по уходу за ребенком до конца 2012 года, а временный судья, выбранный Украиной, может затянуть судебные процедуры, сообщает КоммерсантЪ.Украина со ссылкой на аппарате судьи в Страсбурге.

"Госпожа Юдковская находится в отпуске до 18 декабря", – уточнил собеседник издания. Это означает, что она сможет присоединиться к работе суда лишь в следующем году – 22 декабря во Франции начинаются рождественские каникулы, а за неделю до этой даты заседания ЕСПЧ не проводятся из-за отпусков других судей. Необходимо отметить, что законодательство Франции предоставляет роженицам лишь 16 недель декретного отпуска с сохранением рабочего места.

В аппарате правительственного уполномоченного по вопросам ЕСПЧ Назара Кульчицкого сообщили, что Европейский суд уже уведомил украинскую власть об этих обстоятельствах.

"Из Страсбурга к нам пришло официальное письмо о том, что судья Юдковская находится в отпуске по уходу за ребенком".

Адвокат Валентина Теличенко, представляющая в ЕСПЧ интересы Юрия Луценко и сотрудничавшая с юридической командой Юлии Тимошенко на этапе подачи ею первой жалобы (о незаконном задержании и ненадлежащем обращении в местах лишения свободы), с обеспокоенностью восприняла информацию об изменениях в Европейском суде по правам человека.

"Без национального судьи не может быть принято ни одно решение. Поэтому есть опасность, что вынесение решений ЕСПЧ по делам Луценко и Тимошенко затягивается до следующего года",— отметила адвокат.

Согласно регламенту ЕСПЧ, в случае длительного отсутствия судьи принимается решение о назначении судьи ad hoc, временно участвующего в слушаниях по украинской квоте. В пресс-службе ЕСПЧ "Ъ" заявили, что на данный момент в деле Тимошенко назначение ad hoc судьи не состоялось. "Судья от Украины (Анна Юдковская.— Ред.) участвует в рассмотрении дела Тимошенко. Если по тем или иным причинам она не сможет продолжать участие в процессе, глава палаты прибегнет к процедуре (назначения ad hoc судьи.— Ред.), как это и предусмотрено регламентом ЕСПЧ",— пояснили в пресс-службе, подтвердив при этом информацию об отпуске Юдковской.

По словам госпожи Теличенко, назначение временного судьи по делу Юлии Тимошенко разрушит планы на скорейшее вынесение решения. "Если в Страсбург приезжает ad hoc судья, он имеет полное право требовать предоставления времени на изучение всех материалов. А учитывая объемы дела и количество документов, которые мы предоставили суду, этот процесс легко затянется до возвращения Анны Юдковской из отпуска". Это же относится и ко второй жалобе Юрия Луценко, в которой идет речь о ненадлежащем обращении и о непредоставлении ему медицинской помощи.

Как ранее писал Главред, представители партии "Батькiвщина" неоднократно заявляли, что ожидают решения суда по первой жалобе Юлии Тимошенко до парламентских выборов. "Мы убеждены, что в ближайшее время ЕСПЧ вынесет свой вердикт... Очень надеюсь, что это произойдет в ближайший месяц",— заявил в минувшее воскресенье заместитель главы партии Александр Турчинов. "Мы ожидаем это решение в течение ближайших недель",— утверждал в конце сентября советник Юлии Тимошенко по внешнеполитическим вопросам Григорий Немыря.

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