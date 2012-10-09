Ромни обошел Обаму в рейтинге популярности

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Кандидат на пост президента США Митт Ромни за месяц до голосования обогнал действующего президента Барака Обаму по популярности у избирателей.

Если бы выборы состоялись сегодня, за Ромни проголосовало бы 49% избирателей, в то время как за Обаму – лишь 45%, сообщает социологическое агентство Pew Research Center.

В материалах исследования сообщается, что по итогам прошедших 3 октября теледебатов “американцы воспринимают Ромни как кандидата, обладающего новыми идеями и способного решить проблемы создания новых рабочих мест и сокращения бюджетного дефицита".

Также уточняется, что популярность Ромни существенно возросла во многом благодаря поддержке белых женщин моложе 50 лет.

Напомним, на этой неделе дебаты пройдут между кандидатами в вице-президенты – демократом Джо Байденом (который сейчас занимает эту должность) и конгрессменом от штата Висконсин, республиканцем Райаном Полом.

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Как ранее писал Главред, проведенные в Денвере предвыборные дебаты кандидатов в президенты США демократа Барака Обамы и республиканца Митта Ромни завершились победой последнего из них. Об этом свидетельствует опрос, проведенный CNN-ORC сразу после телешоу.

Ромни показал себя с более выгодной стороны, и этот раунд остался за ним. Такой вариант выбрали 67% респондентов, тогда как в победе Обамы были уверены только 25%.

фото: EPA / UPG, people-press.org/

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