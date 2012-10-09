Психологи-недоучки превращают украинцев в зомби

Обращаясь к специалисту по психотерапевтических тренингах, которые приобретают все большую популярность, украинцы рискуют оказаться в секте или даже превратиться в зомби, сообщает «Сегодня».

Как рассказала Татьяна из Запорожья, она начала ходить к психологу из интереса — ее подруга так много рассказывала о чудесах, на которые способна психолог Елена, что устоять было невозможно.

«Уже потом я поняла, что стоило бы насторожиться в самом начале — психолог назначала встречи в кафе (своего кабинета у нее не было), не скрывала, что по профессии она инженер, работает на заводе, а по вечерам практикует терапию с клиентами. Уже после первого занятия я, стараниями Елены, поняла, что проблем у меня выше крыши и только она поможет их решить», — рассказала девушка.

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По словам Татьяны, она начала посещать индивидуальные, групповые и парные занятия, и совсем скоро вся ее жизнь начала вращаться исключительно вокруг психолога: «Елена считала, что общаться с друзьями мне не нужно, ведь, по ее словам, общение скреплялось только сплетнями и алкоголем, да и друзьям было сложно со мной, потому что каждую фразу я начинала словами: «А Елена считает, что…».

Потом началось ужасное: Елена рассказывала другим клиентам о том, о чем разговаривала с Татьяной на сеансах, извращала слова до неузнаваемости, и в итоге девушка даже перестала здороваться с друзьями. После занятий с ней Татьяне было плохо, а ее подруга из группы даже думала о самоубийстве. Пытались бросить, но Елена постоянно повторяла: «Чем хуже тебе после сеанса, тем лучше эффект».

Однако специалистов считают, что психолог не должен вмешиваться в жизнь клиента. «Работа терапевта в принципе заключается только в том, чтобы помочь человеку понять себя, а никак не влиять на него. Есть несколько критериев, по которым можно определить, к профессионалу ли вы попали. Во-первых, после сеанса должно быть ощущение положительного результата работы. Во-вторых, я советую прислушиваться к интуиции: если вы чувствуете, что что-то не так, скорее всего, так и есть, и лучше перестать ходить к этому специалисту», — считает киевский психолог Валентина Рыбченко.

Ранее «Главред» сообщал, что Киевская облпрокуратура возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства 9-летней Александры Каминской. Ее нашли повешенной на дереве возле дома под Киевом, в селе Иванково Бориспольского района. Родители уверены, что к суициду ее побудила религиозная литература, которую распространяла одна из сект. Подобных случаев в Украине уже пять. Все смерти детей родные связывают с сектантами – бывшими прихожанами «Посольства Божьего».

фото: roman-grabezhov.livejournal.com

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