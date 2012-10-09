КНДР грозит, что ее ракеты долетят до Америки

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Северная Корея заявила, что обладает ракетами дальнего радиуса действия, которые способны достичь территории США.

Это заявление Пхеньяна, очевидно, стало реакцией на решение Соединенных Штатов разрешить Южной Корее втрое – до 800 км – увеличить дальность пуска баллистических ракет, сообщает ВВС.

Напомним, согласно предыдущему договору с США, гарантирующему безопасность Южной Кореи, дальность пуска ракет ограничивалась 300 км.

В новом, 800-м километровом радиусе попадания южнокорейских ракет окажутся как северный сосед Сеула, так и часть территорий Китая и Японии.

Как ранее писал Главред, по мнению военных экспертов, в апреле, на параде по случаю 100-летия Ким Ир Сена по площади столицы КНДР проехала не настоящая боевая техника, а макеты межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

«Нет никаких сомнений, что эти ракеты – муляж», – считают Маркус Шиллер и Роберт Шмукер из германской компании «Шмукер Технолоджи» (Schmucker Technologie), которая консультировала НАТО по вопросам ракетных технологий. По их мнению, показанные на параде шесть МБР КN-08 скомпилированы из различных компонентов ракет – жидкотопливных и твердотопливных – и не способны взлететь. Кроме того, их обшивка слишком тонкая, чтобы противостоять воздействию плотных слоев атмосферы. При этом ракеты отличаются друг от друга, хоть и имеют схожую конструкцию.

В довершение всего, МБР по размерам не соответствуют транспортно-пусковым установкам (ТПУ), на которых они размещены. «Непонятно, смоделированы ли они подобным образом для того, чтобы сбить с толку зарубежных экспертов, или просто конструкторы проделали небрежную работу», – отметили немецкие эксперты. Они предположили, что КНДР по прежнему далека от создания функциональной межконтинентальной ракеты, способной нести ядерный заряд, назвав парад «постановочным шоу».

фото: xinhuanet.com

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