Пройти в Раду помогут бежевый костюм и 10 тысяч на стилиста

{1-} Украинские дизайнеры включились в предвыборную гонку, предлагая кандидатам в нардепы новый имидж, который должен помочь попасть в Раду – костюм бежевого цвета в стиле Chanel и отсутствие челки на лбу, сообщает «Сегодня».

Популярный дизайнер Андре Тан дал советы, как понравиться избирателю: «Обязательно подстригитесь — нужно открыть лицо, так вы вызовете доверие у людей, а челка для политиков вообще противопоказана».

«Еще я бы выбрал помаду телесного цвета и не использовал тени — светлые тона вызывают больше доверия. Одежда должна быть в стиле Chanel Шанель — укороченный жакет, рукав три четверти, узенький V-образный вырез, юбка на два пальца ниже колен — это дресс-код для политика», – именно такой образ вызывает доверие к будущему парламентарию, уверен Тан.

«Цвет — благородный бежевый. И уберите очки со лба — сейчас так даже не хоронят», — посоветовал дизайнер.

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По словам Тана, услуги стилистов и имиджмейкеров нынче не дешевы: «Как правило, они работают в одной команде. Наши политики редко выбирают себе украинских специалистов, чаще пользуются услугами россиян. Цены от 10 тысяч».

Ранее «Главред» сообщал, что лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил: чтобы попасть в Раду кандидатам-мажоритарщикам придется потратить на свою предвыборную кампанию не менее 700 тыс. долл.

фото: batetry.net.ua

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