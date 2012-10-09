Луценко выпустят из тюрьмы только с раком или туберкулезом - СМИ

{1-} Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, который находится в Менской исправительной колонии, может добиться выхода из пенитенциарного учреждения только в случае, если его болезни попадут в список тех, которые предусматривают освобождение - туберкулез, ВИЧ или онкология, сообщает «Сегодня».

Опальному политику должны провести эндоскопию, но он хочет, чтобы для этого его вывезли из колонии. По словам его жены Ирины Луценко, экс-министра должны проверить по обострению заболеваний поджелудочной железы и портальной гипертензии (синдром повышенного давления в системе воротной вены).

По ее словам, обследование и лечение таких болезней предусматривает пребывание в стационаре. Тюремщики уже заявили, что дообследование состояния здоровья Луценко проведут на этой неделе, так как его рекомендовала комиссия врачей, побывавшая в колонии 2 октября, только где это будет: в больнице или в колонии, пока не ясно.

По словам помощника главы ГПСУ Игоря Андрушко, осмотр и лечение Луценко возможны и в больнице: «Сейчас вопрос, где его осматривать, решается врачами, если они посчитают, что обследование и лечение в колонии невозможны, мы может перевести его в стационар — под охраной, как положено». Сторонники Луценко также настаивают на том, чтобы экс-глава МВД не может отбывать наказание по состоянию здоровья.

«Чтобы освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья, должно быть заключение медиков, что его заболевание — из списка тех, которые могут предусматривать освобождение (например туберкулез, ВИЧ, онкология. — Ред.). Тогда руководство колонии пишет характеристику заключенного и подает документы в суд, — сказал помощник главы ГПСУ Игорь Андрушко. — Но суд может отказать заключенному в освобождении, учитывая его личную характеристику и преступление, за которое он сидит».

Ранее «Главред» сообщал, что тюремщики заявили: состояние здоровья Луценко позволяет ему отбывать срок заключения, назначенный судом.

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