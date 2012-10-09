Победитель выборов в Грузии будет руководить кабмином из бизнес-центра

Лидер победившей на парламентских выборах в Грузии коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, который, скорее всего, станет премьер-министром, заявил, что будет управлять страной из своего бизнес-центра и не намерен перебираться в здание государственной канцелярии.

«Я прекрасно себя чувствую в своем бизнес-центре, и политические дела будут решаться именно тут, перебираться в государственную канцелярию я и не думал», - цитирует Иваншвили РИА «Новости».

Бизнес-центр Иванишвили был построен на горе Табори в Тбилиси, неподалеку от Ботанического сада. Комплекс состоит из гостевого дома, многофункционального зала, большого и малого конференц-залов, тренажерного зала, бассейна, танцевального зала, крытого теннисного корта и так далее. Окружающие сады украшены скульптурами известных ваятелей. Центр стоимостью около 50 миллионов долларов строился десять лет и отличается современной системой охраны.

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На пресс-конференции Иванишвили представил список кандидатур на должности в новом составе кабинета министров, который будет утвержден парламентом на первом заседании примерно 20-21 октября. До этого действующий кабинет будет выполнять свои обязанности под контролем победившей коалиции, рабочие группы которой с понедельника войдут в министерства.

Победившая оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» должна получить в парламенте нового созыва 83 депутатских мандата. Бывшая правящая партия президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» заняла второе место и будет представлена 67 депутатами.

Всего в грузинском парламенте 150 депутатских мест. Другим участвовавшим в выборах политическим силам не удалось преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в парламент.

Ранее «Главред» сообщал, что Иванишивили назвал состав своего правительства, в которое вошел бывший динамовец Каха Каладзе. Ему достался пост второго вице-премьера - министра регионального развития и инфраструктуры.

фото: Александр Имедашвили, NewsGeorgia

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