Сирийские повстанцы воюют украинским оружием – западные СМИ

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Оружие украинского производства, якобы предназначавшееся для Саудовской Аравии, оказалось в Сирии в распоряжении сирийских повстанцев.

Об этом заявил корреспондент ВВС, который своими глазами видел на базе сирийских повстанцев в городе Алеппо три небольших ящика с военным грузом, отправленные из Украины в Саудовскую Аравию.

Изданию неизвестно, каким образом эти ящики попали в Алеппо, а журналистам не позволили снять их содержимое. Саудовская Аравия от комментариев по этому вопросу отказывается.

В то же время, само присутствие этих ящиков, по мнению журналистов, явно указывает на то, что кто-то в странах Персидского залива активно помогает сирийским повстанцам в их борьбе против президента Башара Асада.

Однако источники в кругах сирийской оппозиции уже давно не скрывают, что они получают помощь от Саудовской Аравии и Катара. По данным СМИ, власти этих двух стран посылают повстанцам стрелковое вооружение, но воздерживаются пока от поставок более тяжелого оружия, в том числе реактивных гранатометов.

Украинский производитель оружия компания "Дастан" отказалась комментировать сообщения о том, что оружие их производства было обнаружено в Сирии. В интервью Украинской службе ВВС представитель компании подчеркнул, что "Дастан" не имеет контактов с Саудовской Аравией, которой, судя по маркировке на обнаруженных ящиках, было продано оружие, попавшее впоследствии к сирийским повстанцам.

Как ранее писал Главред, 7 октября оппозиция заявила о пленении двоюродного брата президента страны Башара Асада.

По словам высокопоставленного лидера повстанцев Аднана аль-Арура, брат Асада был схвачен сирийским исламистами бригады «Аль-Фарук», которые воюют в Сирии на стороне вооруженной оппозиции.

«Хусам аль-Асад, двоюродный брат собаки Башара схвачен как свинья бригадой «Аль-Фарук», чтобы вы знали, Россия и Китай, что из себя представляет сирийский народ», – заявил аль-Арур.

фото: BBC



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