В Греции полиция готовится к мощным протестам во время визита Меркель

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В Греции полиция готовится к массовым акциям протеста во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель, запланированного на сегодня, 9 октября.

Об этом сообщает Радио «Свобода».

Охранять порядок во время шестичасового государственного визита будут более шести тысяч полицейских.

Отметим, что 8 октября в Афинах профсоюзы провели акцию против визита Меркель – во время демонстрации были сожжены флаги Евросоюза.

Как известно, в Греции многие обвиняют Меркель в давлении на страну, отягощенную долгами.

Германия требует от Греции введения мер жесткой экономии для получения международной помощи, которая поможет избежать дефолта.

Одним из главных кредиторов Греции выступает Германия.

Правительство Греции продолжает переговоры с кредиторами о существенных сокращениях бюджета, чтобы получить следующий транш помощи в 130 миллиардов евро.

фото: EPA / UPG

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