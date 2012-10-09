На Донбассе умерла самая богатая женщина Украины

{1-} В Горловке, Донецкой области, 7 октября состоялось прощание с Ольгой Владимировной Риджок – самой богатой женщиной Украины.
Об этом сообщает gorlovka.ua.
Журналы «Фокус» и «Корреспондент» оценивали ее состояние в 362 миллиона долларов и в своих рейтингах отдавали 45 место и первое – среди женщин Украины.
Ольга Риджок в начале 90-х была заместителем мэра города Валерия Пахомова.
Причина смерти женщины не сообщается, однако известно, что она долгое время пыталась побороть онкологическое заболевание.
Ольга Нечитайло-Риджок родилась в 1954 году в Горловке. Закончила Словянский педагогический институт.
В 1991 году создала фирму «Баядера», которая специализировалась на продаже импортных напитков, сигарет, шоколада и жвачки.
В настоящее время эта компания – один из лидеров производства и распространения алкогольных напитков. В Украине и России фирма представлена 12 собственными брендами водки и вина, она – эксклюзивный дистрибьютор ведущих мировых брендов: Johnnie Walker, White Horse, Baileys и Smirnoff.
Семье Нечитайло-Риджок принадлежит сеть супермаркетов «Эко-маркет»: 68 магазинов в 24 городах Украины.
Фото: gorlovka.ua
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