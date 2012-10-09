Украинские оружейники отрицают поставки в Сирию и Саудовскую Аравию

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Украинский производитель оружия компания "Дастан" отказалась комментировать сообщения западных СМИ о том, что оружие их производства было обнаружено в Сирии.
В то же время, интервью Украинской службе ВВС представитель компании подчеркнул, что "Дастан" не имеет контактов с Саудовской Аравией, которой, судя по маркировке на обнаруженных ящиках, было продано оружие, попавшее впоследствии к сирийским повстанцам.
Украина опровергла поставки оружия в Сирию
Как ранее писал Главред, 89 октября ВВС сообщило, что на базе сирийских повстанцев в городе Алеппо Нажать было обнаружено несколько ящиков с оружием, предназначавшихся Саудовской Аравии.
В качестве производителя был указан Луганский патронный завод, а поставщиком якобы является фирма "Дастан".
фото: BBC
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