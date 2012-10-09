Благодаря КПУ в госсобственности остаются крупные предприятия - Симоненко

{1-} Благодаря принципиальной позиции КПУ в государственной собственности Украины остаются последние крупные промышленные предприятия и заводы.



Об этом сообщил лидер КПУ Петр Симоненко во время встречи с работниками Гайворонского тепловозного завода в Кировоградской области, передает корреспондент ГолосUA.



Политик подчеркнул, что масштабная приватизация, которую проводит нынешняя власть, уже коснулась таких важных промышленных отраслей Украины, как угольная промышленность, судостроение, шахты, порты, «Укрзализныця», облэнерго и облгазы.

Лидер КПУ добавил, что, несмотря на то, что частный собственник получил в свои руки такие предприятия, он фактически не развивает их в интересах государства и интересах людей, которые работают на таких предприятиях. Процесс приватизации продолжается в Украине.

«Ярким примером является Гайворонский тепловозный завод, который вот уже 2 года нынешняя власть пытается довести до банкротства и продать», - отметил лидер коммунистов.

Политик напомнил, что благодаря позиции депутата от КПУ Евгения Мармазова, который возглавляет комиссию по недопущению приватизации в Украине, этот завод до сих пор находится в государственной собственности.

Симоненко уверен, что тепловозное предприятие интересно для продажи тем, чья деятельность связана с «Укрзализныцей».

«То есть это бизнес-интересы. И прикрываясь тем, что от приватизации подобного завода будет наполняться бюджет, на самом деле преследуется цель довести предприятие до банкротства и продать его за копейки», - подчеркнул Симоненко.

Подытоживая, политик добавил, что, к сожалению, эта тенденция, когда ВР не задумываясь принимает решения об исключении предприятий из списка тех, которые не подлежат приватизации, стала чуть ли не традицией.

«И только благодаря нашей принципиальной позиции, сохраняются многие заводы и предприятия», - резюмировал Симоненко.

фото: golos.ua