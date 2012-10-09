Политолог рассказал, когда Тимошенко и Луценко выйдут из тюрьмы

{1-} Свобода экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко будет зависеть от развития политической ситуации в Украине и определяющими в ней будут президентские выборы.

Об этом во время чата на «Главреде» заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Отвечая на вопрос, когда, по его оценкам, выпустят Тимошенко и Луценко и случится ли это сразу после парламентских выборы, политолог заметил, что «точного ответа на этот вопрос, наверное, нет даже у Януковича».

«Что касается Тимошенко, то у меня большие сомнения, что она выйдет на свободу в ближайшей перспективе. Во всяком случае, не раньше президентских выборов. Но в нынешней власти есть немало людей, которые хотят оставить ее в тюрьме навсегда», - подчеркнул эксперт.

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«Свобода Тимошенко решающим образом будет зависеть от дальнейшего развития политической ситуации в стране. Луценко может выйти на свободу даже до президентских выборов. Возможно, с помощью его освобождения захотят показать некую политико-правовую либерализацию. Либо это станет реакцией на решение Европейского суда по правам человека», - резюмировал Фесенко.

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