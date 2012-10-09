Каждого избирателя должны пригласить на выборы до 12 октября

{1-} Для участия в парламентских выборах каждый избиратель до 12 октября должен получить именное приглашение на голосование.

Согласно закону о выборах, в приглашении указывается адрес избирательного участка, график его работы, номер телефона, время голосования, а также данные избирателя, передает УНН.

Если в установленные сроки избиратель не получил приглашения, он может быть не включен в списки избирателей. В этом случае человек может обратиться в избирательную комиссию по месту регистрации и проверить себя в предыдущих списках избирателей.

Избиратель может исправить неточности в списках через обращение в участковую комиссию не позднее, чем за пять дней до дня голосования; в орган ведения Госреестра избирателей – не позднее, чем за пять дней до дня голосования; в суд – не позднее, чем за два дня до дня голосования.

Согласно закону о выборах, не позднее чем за два дня до голосования участковые комиссии получают от органа ведения Госреестра избирателей уточненные списки.

В то же время, процедура внесения изменений в уточненный список избирателей другая. Основаниями для внесения изменений в уточненные списки могут быть решение суда или уведомления органа ведения реестра избирателей.

Изменения в уточненные списки могут вносить только председатель, заместитель или секретарь участковой комиссии.

Кроме того, закон не предусматривает возможность ознакомления избирателей с уточненным списком до дня голосования.

Избиратель должен проверить наличие своей фамилии в списке в тот период, когда комиссия работает с предварительным списком избирателей. В день голосования все уточнения в список избирателей вносятся исключительно на основании решения суда.

Напомним, выборы Верховной Рады назначены на 28 октября.

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