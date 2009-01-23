Лорд Черчилль Эдинбургский, барон Джон Герберт Маккласки:

23 января 2009, 11:21

«Вы, вероятно, будете двигаться гораздо быстрее Америки – либо к демократии, либо в противоположном от нее направлении»


Лорд Маккласки на родине известен тем, что был адвокатом Пола Маккартни, когда «Биттлз» находился на пике своей славы, вел самые громкие уголовные дела Соединенного Королевства, занимал пост министра юстиции в правительстве Гарольда Уилсона и в 1970-х вместе со своим близким другом, главой лейбористов Джоном Смитом, разработал и провел в парламенте законодательство об автономии Шотландии. Один из наиболее известных правоведов Великобритании сейчас – советник премьера, а кроме того – попечитель программы для молодых лидеров из шести республик бывшего СССР.     Джон Маккласки поделился с «Профилем» своим пониманием демократии и рассказал об имидже Украины на период января 2009-го
Милорд, недавно правозащитники Freedom House назвали Украину единственной свободной демократией в СНГ. Такая оценка – показатель успеха Украины или неуспеха остальных республик?
Демократия – гораздо более сложная и изощренная штука, чем о ней принято думать. Многие считают, что демократия – это, прежде всего, выборы: мол, если голосование происходит более-менее свободно и честно, то в стране демократия. Но выборы сами по себе – лишь один шаг по направлению к демократии. Гораздо важнее другие компоненты, например свобода слова. Если пресса свободна и независима – независима в первую очередь от власти – это огромный прогресс. Другой важный институт – органы, ответственные за то, чтобы выполнялись принятые законы. Пусть законодатели принимают законы, но независимые от власти судьи должны их трактовать, а независимая полиция и прокуратура – следить за порядком.
Когда я смотрю на другие, уже зрелые демократии, например, скандинавские страны и другие европейские государства, в том числе и Великобританию, то вижу состоявшиеся политические партии, не однодневки, а силы с большой традицией. Так, в Соединенном Королевстве самая молодая – это партия зеленых, правда, не особенно популярная. Однако лейбористская партия была создана более 100 лет назад, консерваторы и либералы существуют веками. И каждая исповедует определенную философию, определенные подходы. Накануне выборов каждая из них обязана опубликовать свою программу действий, за которую избиратели могли бы проголосовать, а в случае провала – критиковать ее в свободной прессе и не поддержать на следующих выборах. Так что выборы – важный, однако далеко не последний шаг на пути к демократии.
В Украине существуют проблемы во всех вышеперечисленных вами областях…
Не могу присягнуть, что это действительно так, но во время визита в Украину несколько лет назад я отметил, что у вас немало олигархов, которые покупают газеты, радиостанции и телеканалы, а потом создают политическую партию и нанимают себе однопартийцев. Я отмечал в разговоре с ними – у нас совсем иная традиция, наши политические силы формируются снизу: первичные организации предлагают кандидатов для парламентских избирательных списков, а в парламенте выбирается лидер. В Украине процесс поставлен с ног на голову: некий олигарх решает, что создает политическую партию и придумывает для нее красивое название. Идеология, философия совсем другая – сохранить власть для лидера.
В Украине еще одна особенность: при наличии многих атрибутов демократии государство едва ли функционирует как отлаженный механизм. Как добиться эффективности государства?
Не забывайте, что даже такая зрелая демократия, как Великобритания, разрешила женщинам голосовать лишь в ХХ веке. Прессой и телеканалами у нас тоже владеют очень богатые люди, например Рупперт Мердок. Даже нам демократия стоит немалых усилий. А Украине как государству нет и 20 лет! Конечно, было бы прекрасно, чтобы демократия вырастала из земли, как цветы, однако не все так просто.
США провозгласили независимость в 1776-м, создали конституцию в 1791-м и должны были пройти через гражданскую войну прежде, чем темнокожие получили избирательное право. А в действительности это стало возможным гораздо позднее. Бараку Обаме потребовалось два века, чтобы стать президентом.
Однако к Украине и требования другие, она должна двигаться вперед другими темпами – гораздо быстрее…
Возможно, так и будет. По крайней мере, вы можете двигаться на два с четвертью века быстрее, чем США. А британское государство стало обретать черты демократии в середине XVII века, после казни короля Карла Первого и Реставрации. До ХХ века у нас не было всеобщего избирательного права. К сожалению, для построения демократии требуется время. Но вы, вероятно, будете двигаться гораздо быстрее Америки – либо к демократии, либо в противоположном от нее направлении.
Каков на сегодня имидж Украины в Европе, какой она видится в эти дни из Лондона?
На самом деле британцы, так же, как и американцы, немного знают о таких местах, как Украина. Помните эту прекрасную историю из Интернета о вопросе: что делать с режимами в остальной части мира? Никто в США не мог ответить на этот вопрос, потому что не знал, что такое «остальная часть мира». В нашей стране люди так же смотрят внутрь себя, это менталитет островитян: в новостях – внутренняя политика, знаменитости, футбол, но Украина… разве только мы играем с ней в чемпионате. И слышим мы в основном о сенсациях разного уровня. Если Тимошенко ссорится с Ющенко, то это попадает в британские новости. Если все в порядке – это не формат.
А в эти дни, в контексте газового кризиса, каково восприятие Украины?
В контексте испорченного имиджа, я думаю, больше потеряла не Украина, а Россия. Ведь это Россия может закручивать и откручивать кран. Украина может воровать или откачивать его, но реальная власть у России. И поэтому ее сейчас воспринимают как ненадежного поставщика энергоресурсов. Если мы пока и не находим альтернативы, то не сомневайтесь – мы ее ищем. Так что отношение к Украине немного лучше, чем к России.
Самая большая волна разочарования по отношению к Украине в Британии прошла в 2006-м – во время затяжных коалиционных переговоров и «возвращения» Партии регионов. Сейчас отношение спокойное, прагматичное – места очарованиям и разочарованиям больше нет?
Люди говорят, что жить в эпоху перемен – это проклятие. Перемены в политике, когда лидеры вступают в конфликт и когда выборы преподносят веселые сюрпризы, – это интересно. Спокойствие не интересует никого. Вы ведь немного слышите о политических перипетиях в Швейцарии… Как кто-то сказал: «Тысячелетнее спокойствие прервали часы с кукушкой». Так же и со Скандинавией: чтобы о ней заговорили, должно случиться нечто наподобие карикатур на пророка…
Вы – один из тех британцев, кто хорошо знаком с молодыми элитами бывшего СССР – Украины, Молдовы, кавказских республик, Кыргызстана. Можно ли сказать, что в этих государствах происходит изменение элит?
Думаю, что словом «элита» сейчас несколько злоупотребляют. В Британии мы в определенной степени добились того, что можно назвать «равенством возможностей». Тех британцев, которые могут позволить себе отдать детей в частную школу, можно назвать частью элиты. Они главным образом – представители среднего класса: медики, юристы, отчасти политики. Но прийти во власть может любой. Один из моих дедушек был шахтером и добывал уголь и нефть в Шотландии, другой – дослужился в армии до сержанта, однако так и не стал офицером. За одно-два поколения можно занять властные должности. Я, например, некоторое время был министром юстиции, судьей и заседал в Палате лордов в течение 20 лет. В различных обществах это происходит по-разному. Мы решили создавать равенство возможностей. Но даже в монастыре можно сделать карьеру – и среди одетых в простые одежды должен быть старший, кому-то – растить грядки, а кому-то – молиться.
Если сравнивать молодые элиты постсоветских республик, какая из них наиболее прогрессивная?
Я воздержусь от соблазна ответить на этот вопрос. Если выберу одну, то обижу остальные. Просто скажу, что мы не случайно обратили внимание на Украину, Россию, Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан – у них огромный потенциал. Иногда они делают три шага вперед и два назад, иногда – два вперед и три назад. Мне бы хотелось видеть больший прогресс, но я верю в такую добродетель, как терпение. За ночь невозможно превратить эти государства в полноценные демократии. Но я остаюсь оптимистом.
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