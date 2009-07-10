Американский посол в Грузии пропишется в Украине?

10 июля 2009, 15:19

Новым послом США в Украине станет Джон Тэффт, который до недавних пор был послом Штатов в Грузии.

Эту информацию все чаще обсуждают в экспертных кругах. «Главред» неоднократно называл его имя среди наиболее вероятных кандидатов на посольское кресло в Киеве.

Ни в МИД Украины, ни в Посольстве США эту информацию не комментируют. Временный поверенный по делам посольства США в Украине Джеймс Петтит на днях убеждал «Главред» лишь в том, что процедура назначения посла занимает некоторое время. До тех же пор, пока Сенат не утвердит нового посла, дипломаты не имеют права называть какие-либо имена. Петтит не исключил, что имя посла в Украине может стать известно лишь в сентябре.

Хотя есть одно существенное совпадение, подтверждающее достоверность слухов о том, что послом станет именно Тэффт. Он уже провел прощальный прием в Тбилиси. Возможное назначение Тэффта послом символично вписывается в грядущий визит вице-президента США Джозефа Байдена. Он как раз через полторы недели посетит Украину и Грузию. Складывается впечатление, что таким образом США дают понять, что Тбилиси и Киев остаются для новой администрации такими же важными, как и во времена Джорджа Буша. (Хотя не факт, что Тэффта назначат до визита Байдена; однако вице-президент может намекнуть или даже подтвердить, что такое назначение возможно.)

В последнее время в украинском и грузинском политикуме усилились опасения, что США сейчас более склонны развивать отношения с Россией. Визит Байдена должен успокоить руководителей обеих стран. Однако это и немаловажный сигнал Москве. Особенно, если учесть, что Владимир Путин на этой неделе просил Барака Обаму учитывать российские интересы на постсоветском пространстве.

Сам 60-летний Джон Тэффт длительное время работает в дипломатии. Украинский вопрос ему совсем не чужд. В 2004 году он занимал пост заместителя помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам – Тэффт отвечал за отношения с Россией, Украиной, Беларусью и Молдовой. В сентябре 2004 года он посетил Украину – тогда же он встречался с президентом Леонидом Кучмой и премьером Виктором Януковичем. В начале декабря 2004 года Тэффт отчитывался перед конгрессменами о положении дел в Украине, где как раз было принято решение о проведении повторного второго тура президентских выборов. Понятно, что он тогда поддерживал Оранжевую революцию – как поддерживал ее и весь цивилизованный мир. К подготовке своего отчета он подошел очень скрупулезно. Хотя многие положения выступления до сих пор так и не подтверждены – к примеру, существование транзитного сервера (вроде бы именно на него вначале попадали результаты голосования с избирательных участков, и только после этого – на сервер ЦИКа).

В целом в своих заявлениях он говорил об Украине как об очень важном партнере США. Хотя при этом Тэффт подчеркивал заинтересованность Вашингтона сотрудничать именно с властями, избранными на демократических выборах. Похоже, что Тэффту вновь придется окунуться в избирательные реалии Украины. И, по всей видимости, эти президентские выборы для США не менее важны, чем выборы 2004 года.



Иосиф Цискаришвили: У Саакашвили нет оснований быть недовольным послом Тэффтом

О том, каким запомнят Джона Тэффта в Тбилиси, – в блиц-интервью с Иосифом Цискаришвили, президентом Клуба независимых экспертов Грузии

- Насколько Тэффт был влиятельным в Грузии?
- Он – представитель бывшей администрации США. Грузинский президент прекрасно ладил с г-ном Тэффтом. Он, конечно, очень опытный дипломат. Хотя есть основания считать, что у него были большие симпатии к грузинским властям, потому это не могло найти поддержку в обществе. Он всегда старался оправдать шаги правительства, не обращать внимание на многотысячные протесты в Грузии. Лишь в последние месяцы он начал формально встречаться с представителями оппозиции. Но это, естественно, не влияло на обстановку. Оппозиция даже ловила его на том, что он не передавал всю информацию в Госдеп США. Соответственно, к нему претензии – особенно у оппозиции – серьезные. У властей, думаю, нет повода быть недовольными периодом его пребывания в Грузии.

Понимаю, что в Грузии часть людей могут быть разочарованы в после. Но, думаю, в администрации США вполне довольны его работой, если его собираются назначить послом…
Я, честно говоря, удивлен тем, что его назначат послом в Украине. Видимо, Белому дому необходим опыт Тэффта, полученный в связи с грузинскими проблемами, и в Украине. У нас много схожего в отношениях с Россией, хотя и разная суть этих проблем. А Тэффт ранее работал в Москве.

Какой мессидж хочет послать Вашингтон? По сути, это некий сигнал России, что Грузия и Украина остаются приоритетом Обамы?
Это само собой. Заявления Обамы в Москве как раз об этом свидетельствуют.
Класс Тэффта довольно высокий. Естественно, он будет отстаивать интересы США, работая в Украине, думать об усилении демократических институтов. Хотя, к счастью, в Украине меньше проблем с демократией. Когда мы видим, что Ющенко два раза подряд проигрывает парламентские выборы, то понимаем: в условиях Саакашвили это просто невозможно, невообразимо.

Думаете, Тэффт едет поддерживать Президента Ющенко?
Это уже решать народу Украины. Я не могу вникать в украинские процессы, хотя мне они известны. Если есть такой шанс и он реален, то, конечно, такую поддержку г-н Ющенко может получить от США. Он ассоциируется с вхождением Украины в НАТО. Во многом визит Байдена в Украину и Грузию расставит все точки над «і».

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