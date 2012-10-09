Из-за закона о клевете в Украине мог наступить «полный капец» - эксперт

{1-} Из-за возможного принятия скандального законопроекта «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы по усилению ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека» и широкое толкования клеветы, в Украине мог наступить «полный капец».

Об этом во время чата на «Главреде» заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Эксперту напомнили, что депутат Верховной Рады Василий Киселев выступает за введение уголовной ответственности за клевету. При этом в свое время он много наговорил в адрес своих оппонентов депутатов ВР Крыма – Миримского, Мельника, Куницына и других.

«Какая политика без двойной морали? А если к этому добавить и очень широкое толкование клеветы, то будет полный капец», - заявил политолог.

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«Позитив может быть в одном – политики могут пересажать друг друга, если только отменят депутатскую неприкосновенность. Но, подозреваю, что вначале начнут сажать журналистов, потом политологов и экономистов и т.д.», - считает Фесенко

«Поэтому давайте воздержимся от уголовной ответственности за клевету. Пусть эту ответственность лучше применяют за реальную коррупцию», - резюмировал эксперт.

Больше о протестных настроениях в украинском обществе, главных нарушениях в ходе избирательной кампании и каким будет расклад политических сил в Верховной Раде после выборов ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

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