"Газпром" признал проблемы с наполнением трубы в обход Украины

9 октября 2012, 11:57

Вторая нитка газопровода Nord Stream пока будет заполняться газом из первой нитки из-за снижения объемов потребления топлива в странах Евросоюза, признают в "Газпроме".

По мнению экспертов, этот фактор ставит под сомнение реализацию еще одного проекта — газопровода South Stream, который куда более значительно повлияет на загрузку газотранспортной системы Украины, сообщает КоммерсантЪ.Украина.

"Резкий спад потребления в странах Евросоюза привел к тому, что пока Nord Stream будет недозагружен,— отмечает источник издания в "Газпроме".— Как будет дальше, пока никто не может сказать, но скорее всего в ближайшее время будет загружена лишь первая очередь газопровода".

На церемонии открытия второй нитки Nord Stream глава "Газпрома" Алексей Миллер, посвятив мероприятие юбилею президента РФ Владимира Путина, напомнил, что именно он в ходе очередной газовой войны с Украиной предложил построить морской газопровод в обход транзитных государств. А сам господин Путин в видеообращении к участникам церемонии пообещал и впредь не оставлять проект без внимания.

Напомним, с началом работы первой ветки Nord Stream газ из РФ начал поступать в Германию и другие западноевропейские страны напрямую, что должно было привести к сокращению транзита через Украину и Словакию. Между тем "Газпрому" до сих пор не удалось заполнить существующие мощности Nord Stream. Во вторую нитку пока будет перераспределен газ из первой. Но и первая нитка, открытая 8 ноября 2011 года, не загружена даже наполовину. С момента запуска до 1 октября по ней прокачано всего 8,7 млрд кубометров газа, тогда как мощность каждой из ниток составляет 27,5 млрд кубометров газа в год. Сейчас "Газпром" в основном перераспределяет в Nord Stream газ, шедший через Украину.

При этом общий объем экспорта газа из России сокращается. В январе-сентябре "Газпром" снизил поставки газа в Европу на 8,3%, а добычу – на 5,7%. В 2011 году "Газпром" поставил в Европу около 150 млрд кубометров газа, и при сохранении уровня падения в этом году объем составит 137 млрд кубометров. То есть при полной загрузке даже две нитки Nord Stream потребуют переориентации на этот газопровод 40% поставок, а еще две той же мощности – 80%. Это означало бы полную остановку транзита через Украину и снижение почти вдвое транзита через Белоруссию (в 2011 году – 44 млрд кубометров), который в "Газпроме", владеющем "Белтрансгазом", обещали только наращивать.

Как ранее писал Главред, в конце сентября Словакия согласилась предоставить свою ГТС для прокачки в Украину топлива из Европы несмотря на угрозы со стороны "Газпрома" снизить объемы поставок голубого топлива.

Эксперты считают, что при условии инвестиций в размере $18-20 млн с 2014 года Украина сможет получать порядка 10 млрд кубометров газа, более дешевого, чем российский.

Необходимость поставлять газ из Словакии возникла в связи с чрезмерно высокой стоимостью российского топлива. Россия продает газ по $430 за кубометр, а в Европе его можно приобрести по $360-380.

Справка: Nord Stream протяженностью 1,22 тыс. км проходит по дну Балтийского моря от России до Германии (см. карту на стр. 7). Участниками Nord Stream AG являются "Газпром" (51%), германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и нидерландская Gasunie (по 9%). Бюджет проекта составил 7,4 млрд евро.

фото: EPA / UPG

 

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