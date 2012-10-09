Следователи допросили выжившего охранника «Каравана»

{1-} Охранника, который выжил после расстрела в ТРЦ «Караван», в больнице допросили следователи.

Об этом со ссылкой на собственные источники передает УНН.

«Вскоре после того, как Павла Феденкова перевели в обычную палату, приходили следователи и проводили допрос», - сообщил источник.

Пока неизвестно, какое отделение милиции представляли следователи и какую именно информацию сообщил им пациент больницы.

Напомним, как сообщал «Главред», 26 сентября в супермаркете «Караван» покупатель, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся.

Позже стало известно, что стрелял Ярослав Мазурок, уроженец Львовской области.

За информацию, которая поможет в задержании «стрелка», объявлено вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Также напомним, что 8 октября выживший после нападения Мазурка охранник был переведен из реанимации в обычную палату.

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