Азаров пообещал не сокращать количество сотрудников МВД

{1-} Премьер Николай Азаров называл оптимальным нынешнее количество сотрудников органов внутренних дел и заверил, что сокращения личного состава не будет.
Об этом премьер заявил в Одессе во время церемонии вручения ключей от патрульных автомобилей милиционерам, сообщает пресс-служба Кабмина.
«Все разговоры о том, что произойдет сокращение количества сотрудников органов внутренних дел, безосновательны. Сейчас мы имеем оптимальную структуру, оптимальное сочетание технических служб, оперативных работников и патрульно-постовой службы», - подчеркнул Азаров.
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Вместе с тем премьер отметил, что правительство усилит социальную защиту милиционеров. Так, по его словам, в следующем году в очередной раз будет повышена заработная плата сотрудникам органов внутренних дел.
Ранее «Главред» сообщал, что советник Президента - руководитель главного управления по вопросам судоустройства АП Андрей Портнов заявил: Президент Виктор Янукович намерен инициировать сокращение тысяч сотрудников спецподразделений СБУ и МВД.
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