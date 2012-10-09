После ухода НАТО Афганистану грозит гражданская война

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Полиция и армия Афганистана не готовы взять на себя ответственность за безопасность в стране, а уход из страны войск НАТО может привести к падению правительства и даже к гражданской войне.

Об этом базирующаяся в Брюсселе аналитическая группа International Crisis Group (ICG) заявляет в своем новом докладе по Афганистану, сообщает ВВС.

В докладе ICG недвусмысленно предсказывается, что после 2014 года поддерживаемое Западом афганское правительство может попасть в "разрушительный политический кризис".

В 2014 году в Афганистане должны состояться выборы, и, согласно отчету, они могут оказаться такими же нечестными, как и предыдущие.

"Почти несомненно, что если ничего не изменится, выборы 2014 года пройдут в условиях массовых фальсификаций. На юге и востоке страны, где положение с безопасностью продолжает ухудшаться, фальсификации практически гарантированы", – предупреждает ICG.

Правительство Афганистана выступило с заявлением, в котором называет прогнозы "вздором и мусором". В заявлении подчеркивается, что предстоящие выборы будут "свободными и справедливыми и пройдут без какого-либо иностранного вмешательства".

"Наш народ не был рожден в 2002 году. Наша история насчитывает 5 тысяч лет. Мы в прошлом боролись против сверхдержав. Наша полиция и армия готовы защищать душу и суверенитет страны", – говорится в заявлении правительства.

Представитель правительства добавил, что если международное сообщество окажет стране обещанную поддержку, то вывод войск НАТО в 2014 году не приведет к серьезным последствиям.

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что также не разделяет негативную оценку ICG. Он уверен, что афганские силы безопасности смогут взять на себя ответственность за положение в стране после 2014 года.

Как ранее писал Главред, войска НАТО должны быть выведены из Афганистана к концу 2014 года, но важнейшим элементом стратегии вывода будет то, что иностранные военнослужащие будут служить вместе с афганцами и проводить с ними тренинги в течение многих лет.

фото: EPA / UPG

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