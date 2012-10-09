В ближайшие дни Украину ждет похолодание

{1-} В ближайшие дни в Украине ожидается холодная погода без существенных осадков.

Синоптики прогнозируют в Киеве ночью 1-6 градусов тепла, днем – 9-14. В четверг также сухо: ночью 1-6, днем 9-14 градусов.

В пятницу прогнозируется переменная облачность. Ночью 1-6 градусов, днем – около 9-14 градусов. В Киевской области завтра сухая погода. Температура — от 1-6 ночью до 9-14 градусов днем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На востоке в среду 3-8 ночью, днем 13-18 тепла. Без осадков. В четверг ночью 3-8, дневная температура 13-18 градусов, сухая погода. В пятницу пройдет дождь. Температура 4-9 градусов ночью, 12-17 градусов днем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

На западе в ночь на 10 октября будет около 1-6 градусов, днем 9-14 градусов, без осадков. В четверг небольшой дождь. Температура воздуха ночью — около 1-6 градусов, днем 9-14 тепла. В пятницу ночью прогнозируемая температура воздуха 1-6 градусов, днем 10-15 градусов. Сухая погода. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В южных регионах 10 октября 3-8 ночью, 13-18 выше нуля днем. Без осадков. В четверг ночью 3-8, днем 13-18 градусов, также сухо. В пятницу пройдет дождь, гроза. Ночью 5-10 градусов, днем 13-18 тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Крыму завтра 6-11 градусов ночью, 16-21 днем. Осадков не ожидается. В четверг ночью 6-11, днем 16-21 градус. Сухая погода. В пятницу пройдет дождь, гроза. Ночью 7-12, днем 14-19 тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью 1-6 градусов, днем 10-15 тепла. Без осадков. В четверг переменная облачность. Ночью 1-6, дневная температура 10-15 градусов. В пятницу ночная температура составит около 2-7 градусов, днем 10-15 выше нуля. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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