Ющенко назвал УПА победителем во Второй мировой

{1-} Третий президент Украины (2005-2010), лидер «Нашей Украины» Виктор Ющенко считает, что Украинская повстанческая армия была единственной стороной-победителем во Второй мировой войне.

Об этом он заявил во Львове во время эфира на телеканале НТА, сообщает Galinfo.

«Чего хотела Германия? Чего хотел Советский Союз? И что они получили? УПА хотела независимой Украины, и именно ее мы теперь имеем. УПА - это единственная сторона-победитель во Второй мировой », - сказал Ющенко.

Ранее «Главред» сообщал, что в Краснодоне регионалы Вадим Колесниченко и Нестор Шуфрич провели презентацию книги «Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны», в которой рассказали о действиях украинских националистов в период немецкой оккупации, их взаимоотношения с германскими властями после попытки ОУН создать украинское государство.

Также напомним, что в день праздника Покрова Божьей матери, 14 октября, ВО «Свобода» планирует провести Марш борьбы в Киеве, приуроченный к 70-й годовщине УПА.

Новости по теме:

Ющенко уверен: люди в нем не разочаровались

В Краснодоне Колесниченко и Шуфрич расскажут об УПА

Во Львове требовали признать УПА воюющей стороной Второй мировой

На Прикарпатье ветераны ОУН-УПА получат надбавку к пенсии