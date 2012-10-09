Украина опровергла поставки оружия в Сирию

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Министерство иностранных дел Украины официально опровергло информацию о поставках украинского оружия в Сирию .

Об этом пресс-секретарь МИД Александр Дикусаров заявил на брифинге 9 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украина не осуществляла и не осуществляет поставки таких товаров в Сирию", - заявил дипломат.

Поводом для заявления стала информация о том, что оружие украинского производства, якобы предназначавшееся для Саудовской Аравии, оказалось в Сирии в распоряжении сирийских повстанцев.



Об этом заявил корреспондент ВВС, который своими глазами видел на базе сирийских повстанцев в городе Алеппо три небольших ящика с военным грузом, отправленные из Украины в Саудовскую Аравию.

Как ранее писал Главред, украинский производитель оружия компания "Дастан" отказалась комментировать сообщения западных СМИ о том, что оружие их производства было обнаружено в Сирии. В то же время, интервью Украинской службе ВВС представитель компании подчеркнул, что "Дастан" не имеет контактов с Саудовской Аравией, которой, судя по маркировке на обнаруженных ящиках, было продано оружие, попавшее впоследствии к сирийским повстанцам.

фото: BBC

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