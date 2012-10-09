Ирина Геращенко заявила, что ей начали угрожать

{1-} Народный депутат Ирина Геращенко заявила, что после критики законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма, ей начали угрожать.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Геращенко обратилась в СБУ и Генпрокуратуру относительно поступивших угроз.

«Сегодня (9 октября – прим.ред.) вынуждена была обратиться в Генпрокуратуру и СБУ по поводу систематических телефонных угроз в свой адрес», - написала она.

Также депутат уточнила, что угрозы начали приходить после ее выступления в телевизионном эфире с критикой ряда законопроектов.

«Началось все после эфира, где я раскритиковала принятый в первом чтении антигомофобский закон. И вот в течение определенного времени получаю с номеров 0957038002, 0953605505 угрозы и проклятия», - добавила Геращенко.

По ее словам, неизвестные где-то взяли ее мобильный номер и «бомбят рабочий кабинет в комитетах ВР».

«В принципе – это немного отвлекает от работы, поэтому вынуждена была обратиться в соответствующие органы – мало ли что у этих людей на уме», - сказала депутат.

«Кстати, как по мне, подобное агрессивное поведение не имеет ничего общего с православной верой. Как и я не имею ничего общего с Содом и Гоморрой», - подчеркнула она.

Напомним, как сообщал «Главред», 2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма.

А депутаты ПАСЕ считают, что закон будет подстрекать общество к дискриминации представителей сексменшинств. В резолюции отмечается, что такой закон не соответствует уровню государства члена Совета Европы.

Свое негативное отношение к принятию законопроекта выразило МИД Украины. В ведомстве призвали Верховную Раду не принимать этот закон, считая, что он продиктован специфическим отношением депутатов к секс-меньшинствам.

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